Глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы

Президент Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в одну из итальянских клиник. Он находится в больнице с 26 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима в связи с возникновением серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы", - добавил он.

Как заявил пресс-секретарь президента Европарламента Роберто Куильо, все встречи Сассоли отменены.

Напомним, в сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.

Он занимает должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.