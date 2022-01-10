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Глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи

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Понеділок 10 січня 2022 16:56
Глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи Фото: глава Європарламенту Давид Сассолі (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Олександр Мороз

Президент Європарламенту Давид Сассолі госпіталізований до однієї з італійських клінік. Він перебуває в лікарні з 26 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як заявив прес-секретар президента Європарламенту Роберто Куїльо, всі зустрічі Сассолі скасовано.

"Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була необхідна у зв'язку з виникненням серйозного ускладнення через дисфункцію імунної системи",-додав він.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.

Він займає посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.

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