Глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи

Президент Європарламенту Давид Сассолі госпіталізований до однієї з італійських клінік. Він перебуває в лікарні з 26 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була необхідна у зв'язку з виникненням серйозного ускладнення через дисфункцію імунної системи",-додав він.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.

Він займає посаду президента Європейського парламенту з липня 2019 року.