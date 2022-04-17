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Санкции ослабят Россию, но не остановят ее войска в Украине, - Драги

Новина українською →
Рим, Воскресенье 17 апреля 2022 15:35
Санкции ослабят Россию, но не остановят ее войска в Украине, - Драги Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить Россию. Однако, по его словам, ограничения не остановят российские войска в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Драги изданию Corriere Della Sera.

По его словам, итальянский парламент единогласно принял решение об отправке Украине оружия. Он добавил, что подвергшийся нападению украинский народ имеет право защищаться от армии агрессора.

"Как лучше всего помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - добавил Драги.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за поставки Украине того оружия, которое ей необходимо в войне с Россией.

Отметим, США намерены ускорить доставку Украине боеприпасов на фоне угрозы российского наступления на Донбассе.

Украина противостоит российскому вторжению 53-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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