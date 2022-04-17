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Глава Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій проти РФ: чого очікувати

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Брюссель, Неділя 17 квітня 2022 15:48
Глава Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій проти РФ: чого очікувати Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти "Сбербанку". Також ЄС має намір вдарити по енергетичному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild.

"Ми продовжуємо розглядати банківський сектор, особливо Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, це стосується енергетичних питань", - заявила вона.

При цьому вона додала, що ЄС розробляє "розумні механізми", щоб нафта також могла бути включена в наступний пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти Росії поки дали слабкий ефект.

Крім того, прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що введені санкції покликані послабити Росію, але вони не зупинять російські війська в Україні.

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