Глава Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій проти РФ: чого очікувати

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти "Сбербанку". Також ЄС має намір вдарити по енергетичному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild .

"Ми продовжуємо розглядати банківський сектор, особливо Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, це стосується енергетичних питань", - заявила вона.

При цьому вона додала, що ЄС розробляє "розумні механізми", щоб нафта також могла бути включена в наступний пакет санкцій проти Росії.