Глава Єврокомісії розкритикувала "Газпром" за відмову збільшувати постачання газу до Європи

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкритикувала "Газпром" за відмову нарощувати постачання газу в Європу, попри великий попит і рекордні ціни. При цьому вона застерігає країни від залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tages Spiege l.

"Поведінка російського постачальника газу "Газпром", що не збільшує обсяги поставок газу в Європу в нинішній ситуації, є дивною поведінкою", - заявила фон дер Ляйен.

При цьому вона підкреслила, що країни ЄС повинні стати більш незалежними від російського газу.

"Не можна виключати, що Кремль буде продовжувати використовувати газ як загрозу, і саме тому ми повинні стати більш незалежними", - додала глава Єврокомісії.