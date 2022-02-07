ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Єврокомісії розкритикувала "Газпром" за відмову збільшувати постачання газу до Європи

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 14:49
Глава Єврокомісії розкритикувала "Газпром" за відмову збільшувати постачання газу до Європи Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкритикувала "Газпром" за відмову нарощувати постачання газу в Європу, попри великий попит і рекордні ціни. При цьому вона застерігає країни від залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tages Spiegel.

"Поведінка російського постачальника газу "Газпром", що не збільшує обсяги поставок газу в Європу в нинішній ситуації, є дивною поведінкою", - заявила фон дер Ляйен.

При цьому вона підкреслила, що країни ЄС повинні стати більш незалежними від російського газу.

"Не можна виключати, що Кремль буде продовжувати використовувати газ як загрозу, і саме тому ми повинні стати більш незалежними", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, російський "Газпром" скоротив транзит газу територією України більш ніж на 50%.

Крім того, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що РФ навмисно не заповнила газові сховища в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Європа Еврокомиссия Газпром
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка