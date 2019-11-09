Глава Еврокомиссии призвала ЕС выучить "язык силы"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо выучить "язык силы" для утверждения европейцев в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление фон дер Ляйен в фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС необходимо наращивать силу в политике безопасности, где ранее Европа полагалась на других. Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо более целенаправленно использовать имеющиеся силы в собственных интересах.

"В США придумали термин "мягкая сила", предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием силы притяжения культуры. Но это только половина правды. Потому что одной мягкой силы сегодня уже недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире. Европа также должна выучить язык власти", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии координации между НАТО и США. Он отметил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Европе открытием границы для беженцев. Эрдоган заявил, что откроет ворота в Европу, если ЕС не окажет дополнительную финансовую поддержку Турции.