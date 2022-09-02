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Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз может ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России. Однако этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу", - сказала она.

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС готов ввести граничную цену на росссийский газ, но обсуждать это предложение должно руководство валютного блока. По ее словам, ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны России.

Она отметила, что 9 сентября министры энергетики ЕС проведут внеочередную встречу, где обсудят введение предельной цены на газ, а 14 сентября фон дер Ляйен объявит предложения комиссии.

Глава Еврокомиссии добавила, что в среднем газовые хранилища в ЕС уже заполнены на 80%.

Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия изучает варианты для ограничения цен на российские энергоресурсы.

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