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Глава Єврокомісії запропонувала обмежити ціни на російський газ на рівні ЄС

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз може ввести обмеження цін на трубопровідний газ з Росії. Однак це питання потрібно вирішувати на рівні ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу", - сказала вона.

Глава Єврокомісії вважає, що ЄС готовий ввести граничну ціну на російський газ, але обговорювати цю пропозицію має керівництво валютного блоку. За її словами, обмеження цін може зупинити енергетичні маніпуляції і шантаж з боку Росії.

Вона зазначила, що 9 вересня міністри енергетики ЄС проведуть позачергову зустріч, де обговорять введення граничної ціни на газ, а 14 вересня фон дер Ляєн оголосить пропозиції комісії.

Глава Єврокомісії додала, що в середньому газові сховища в ЄС вже заповнені на 80%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія вивчає варіанти для обмеження цін на російські енергоресурси.

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