Глава Єврокомісії запропонувала обмежити ціни на російський газ на рівні ЄС

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу", - сказала вона.

Глава Єврокомісії вважає, що ЄС готовий ввести граничну ціну на російський газ, але обговорювати цю пропозицію має керівництво валютного блоку. За її словами, обмеження цін може зупинити енергетичні маніпуляції і шантаж з боку Росії.

Вона зазначила, що 9 вересня міністри енергетики ЄС проведуть позачергову зустріч, де обговорять введення граничної ціни на газ, а 14 вересня фон дер Ляєн оголосить пропозиції комісії.

Глава Єврокомісії додала, що в середньому газові сховища в ЄС вже заповнені на 80%.