Глава Еврокомиссии обратилась к Раде

"Украина сейчас имеет очень четкую европейскую перспективу. И Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, что казалось почти невообразимым всего пять месяцев назад", - сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украину впереди ждет долгий путь.

"Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, столько, сколько потребуется, с этих темных дней войны до того момента, когда вы переступите порог двери, ведущей в наш ЕС", - заявила фон дер Ляйен, отметив, что многие важнейшие реформы необходимо провести как можно скорее.

Она добавила, что следующие шаги для членства в ЕС находятся в пределах досягаемости, но они потребуют напряженной работы. В частности, принятие закона о СМИ, внедрение новых законов, уменьшающих чрезмерное влияние олигархов, и назначение высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Раде во время выступления главы Еврокомиссии присутствовали президент Владимир Зеленский и послы ЕС.

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к нардепам (t.me/yzheleznyak)