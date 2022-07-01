Глава Єврокомісії звернулася до Ради

"Україна зараз має дуже чітку європейську перспективу. І Україна є країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу, що здавалося майже неймовірним всього п'ять місяців тому", - сказала вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що Україну попереду очікує довгий шлях.

"Європа буде на вашому боці на кожному кроці, стільки, скільки буде потрібно, з цих темних днів війни до того моменту, коли ви переступите поріг дверей, що ведуть в наш ЄС", - заявила фон дер Ляйен, зазначивши, що багато найважливіших реформ необхідно провести якомога швидше.

Вона додала, що наступні кроки для членства в ЄС знаходяться в межах досяжності, але вони вимагатимуть напруженої роботи. Зокрема, прийняття закону про ЗМІ, впровадження нових законів, що зменшують надмірний вплив олігархів, і призначення вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Раді під час виступу глави Єврокомісії були присутні президент Володимир Зеленський і посли ЄС.

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до нардепів (t.me/yzheleznyak)