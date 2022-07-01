RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Єврокомісії звернулася до Ради

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна зараз має дуже чітку європейську перспективу. Однак шлях до членства в ЄС займе час і вимагатиме напруженої роботи.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час свого виступу у Верховній раді по відеозв'язку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Україна зараз має дуже чітку європейську перспективу. І Україна є країною-кандидатом на вступ до Європейського союзу, що здавалося майже неймовірним всього п'ять місяців тому", - сказала вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що Україну попереду очікує довгий шлях.

"Європа буде на вашому боці на кожному кроці, стільки, скільки буде потрібно, з цих темних днів війни до того моменту, коли ви переступите поріг дверей, що ведуть в наш ЄС", - заявила фон дер Ляйен, зазначивши, що багато найважливіших реформ необхідно провести якомога швидше.

Вона додала, що наступні кроки для членства в ЄС знаходяться в межах досяжності, але вони вимагатимуть напруженої роботи. Зокрема, прийняття закону про ЗМІ, впровадження нових законів, що зменшують надмірний вплив олігархів, і призначення вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Раді під час виступу глави Єврокомісії були присутні президент Володимир Зеленський і посли ЄС.

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен звернулася до нардепів (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияВерховна радаВступ в ЄС