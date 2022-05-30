Глава Еврокомиссии не надеется, что решение по санкциям буде принято в ближайшие два дня

Страны Евросоюза не смогли сегодня согласовать шестой пакет санкций против России. Решение не буде принято в течение 48 часов до окончания саммита ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, лидеры стран ЕС решили почти все вопросы, кроме одного, имея в виду эмбарго на российскую нефть. Однако она добавила, что европейские политики продолжать работать над этим.
"У меня не слишком большие надежды на то, что мы решим в течение следующих 48 часов, но государства-члены после моего призыва очень четко относятся к этому. Ключом к успеху была и остается солидарность с Украиной и единство в Европейском союзе", - отметила она.
Напомним, ранее мы сообщали, что послы ЕС сегодня вновь обсудили шестой пакет санкций против РФ, однако соглашения так и не достигли.
При этом Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сможет в скором времени договорится касательно эмбарго на российскую нефть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.