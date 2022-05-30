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Глава Еврокомиссии не надеется, что решение по санкциям буде принято в ближайшие два дня

Фото: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Евросоюза не смогли сегодня согласовать шестой пакет санкций против России. Решение не буде принято в течение 48 часов до окончания саммита ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, лидеры стран ЕС решили почти все вопросы, кроме одного, имея в виду эмбарго на российскую нефть. Однако она добавила, что европейские политики продолжать работать над этим.

"У меня не слишком большие надежды на то, что мы решим в течение следующих 48 часов, но государства-члены после моего призыва очень четко относятся к этому. Ключом к успеху была и остается солидарность с Украиной и единство в Европейском союзе", - отметила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что послы ЕС сегодня вновь обсудили шестой пакет санкций против РФ, однако соглашения так и не достигли.

При этом Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз сможет в скором времени договорится касательно эмбарго на российскую нефть.

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Санкции против РоссииЕврокомиссия