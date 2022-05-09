Глава Еврокомиссии едет в Венгрию для переговоров с Орбаном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая отправляется с визитом в Венгрию. Она встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.
"Урсула фон дер Ляйен едет сегодня днем в Венгрию, чтобы встретиться с Виктором Орбаном", - написал в Twitter Мамер.
По его словам, во время визита глава Еврокомиссии планирует обсудить с венгерским премьером вопросы энергетической безопасности Европы.
Напомним, последнюю неделю Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. Основной проблемой стала позиция нескольких стран, включая Венгрию, в отношении нефтяного эмбарго в отношении российской нефти.
Отметим, накануне Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, в котором назвал шестой пакет санкций против России "исторической ошибкой".
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