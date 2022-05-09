RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Єврокомісії їде в Угорщину для переговорів з Орбаном

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 9 травня відправляється з візитом до Угорщини. Вона зустрінеться з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника ЄК Еріка Мамера.

"Урсула фон дер Ляйєн їде сьогодні вдень до Угорщини, щоб зустрітися з Віктором Орбаном", - написав у Twitter Мамер.

За його словами, під час візиту глава Єврокомісії планує обговорити з угорським прем'єром питання енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо, останній тиждень Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

Зазначимо, напередодні Орбан направив лист голові Єврокомісії, в якому назвав шостий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУгорщинаВиктор ОрбанСанкції проти РосіїВійна в Україні