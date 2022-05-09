Глава Єврокомісії їде в Угорщину для переговорів з Орбаном

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 9 травня відправляється з візитом до Угорщини. Вона зустрінеться з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника ЄК Еріка Мамера.
"Урсула фон дер Ляйєн їде сьогодні вдень до Угорщини, щоб зустрітися з Віктором Орбаном", - написав у Twitter Мамер.
За його словами, під час візиту глава Єврокомісії планує обговорити з угорським прем'єром питання енергетичної безпеки Європи.
Нагадаємо, останній тиждень Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.
Зазначимо, напередодні Орбан направив лист голові Єврокомісії, в якому назвав шостий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою".
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