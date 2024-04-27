Глава Єврокомісії зробила різку заяву про Угорщину в річницю її вступу в ЄС

"На Угорщину чекав би той самий процес, що й на будь-яку іншу країну, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу. Це починається з… перевірки того, чи відповідає заявник вимогам, починаючи від економічної діяльності і верховенства права та стабільної судової системи до вільного від корупції суспільного життя. Тому що для всіх нас важливо, щоб усі громадяни Європейського Союзу мали однакові права", - пояснила глава Єврокомісії.

Вступ Угорщини до ЕС

Угорщина приєдналася до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Таким чином, Європейський Союз був розширений до 25 держав, причому Угорщина увійшла одночасно з 9 іншими державами.

За словами глави Єврокомісії, розширення 2004 року є "чудовою історією успіху", переваги якої можуть відчути громадяни, які можуть вільно подорожувати, навчатися та працювати в ЄС.

Це розширення також дало великий поштовх економіці, оскільки торгівля всередині ЄС зросла на 40% за два десятиліття і було створено 6 мільйонів робочих місць у десяти нових державах-членах, а безробіття скоротилося вдвічі.