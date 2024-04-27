RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Еврокомиссии сделала резкое заявление о Венгрии в годовщину ее вступления в ЕС

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (RBK.UA)
Автор: Анастасия Гришкова

Если бы Венгрия подала заявку на вступление в Европейский союз сегодня, ее бы также проверили, отвечает ли она требованиям.

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Népszava.

"Венгрию ожидал бы тот же процесс, что и любую другую страну, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу. Это начинается с… проверки того, отвечает ли заявитель требованиям, начиная от экономической деятельности и верховенства права и стабильной судебной системы до свободного от коррупции общественной жизни. Потому что для всех нас важно, чтобы у всех граждан Европейского Союза были одинаковые права", - пояснила глава Еврокомиссии.

Вступление Венгрии в ЕС

Венгрия присоединилась к Европейскому Союзу 1 мая 2004 года. Таким образом, Европейский Союз был расширен до 25 государств, причем Венгрия вошла одновременно с 9 другими государствами.

По словам главы Еврокомиссии, расширение 2004 года является "прекрасной историей успеха", преимущества которой могут почувствовать граждане, которые могут свободно путешествовать, учиться и работать в ЕС.

Это расширение также дало большой толчок экономике, поскольку торговля внутри ЕС выросла на 40% за два десятилетия и было создано 6 миллионов рабочих мест в десяти новых государствах-членах, а безработица сократилась вдвое.

 

Напомним, члены Европейского союза не должны признавать Путина легитимным президентом РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрияУрсула фон дер Ляйен