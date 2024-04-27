Глава Еврокомиссии сделала резкое заявление о Венгрии в годовщину ее вступления в ЕС

"Венгрию ожидал бы тот же процесс, что и любую другую страну, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу. Это начинается с… проверки того, отвечает ли заявитель требованиям, начиная от экономической деятельности и верховенства права и стабильной судебной системы до свободного от коррупции общественной жизни. Потому что для всех нас важно, чтобы у всех граждан Европейского Союза были одинаковые права", - пояснила глава Еврокомиссии.

Вступление Венгрии в ЕС

Венгрия присоединилась к Европейскому Союзу 1 мая 2004 года. Таким образом, Европейский Союз был расширен до 25 государств, причем Венгрия вошла одновременно с 9 другими государствами.

По словам главы Еврокомиссии, расширение 2004 года является "прекрасной историей успеха", преимущества которой могут почувствовать граждане, которые могут свободно путешествовать, учиться и работать в ЕС.

Это расширение также дало большой толчок экономике, поскольку торговля внутри ЕС выросла на 40% за два десятилетия и было создано 6 миллионов рабочих мест в десяти новых государствах-членах, а безработица сократилась вдвое.