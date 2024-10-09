Глава Єврокомісії жорстко пройшлась по Орбану з трибуни Європарламенту

Глава Єврокомісії виступила у Європейському парламенті після Орбана, який у своїй промові щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді ЄС практично не згадував Україну.

Стоячи за кілька метрів від угорського прем'єра, фон дер Ляєн гостро розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року, які повстали проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.

"Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що "немає жодної європейської мови, де мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет - синонімом окупації".

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Росії", - наголосила вона.