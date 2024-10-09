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Глава Єврокомісії жорстко пройшлась по Орбану з трибуни Європарламенту

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Також звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава Єврокомісії виступила у Європейському парламенті після Орбана, який у своїй промові щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді ЄС практично не згадував Україну.

Стоячи за кілька метрів від угорського прем'єра, фон дер Ляєн гостро розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року, які повстали проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.

"Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що "немає жодної європейської мови, де мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет - синонімом окупації".

Фон дер Ляєн також 

Росії", - наголосила вона.

Критика Орбана за проросійську позицію

Прем'єра Угорщини Віктора Орбана вже тривали час критикують лідери країн ЄС через підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Так, у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Тоді він, перебуваючи в Києві, запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори". А поті Орбан відправився до Путіна у Москву.

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