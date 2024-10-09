Глава Еврокомиссии жестко прошлась по Орбану с трибуны Европарламента

Глава Еврокомиссии выступила в Европейском парламенте после Орбана, который в своей речи о приоритетах председательства Венгрии в Совете ЕС практически не упоминал об Украине.

Стоя в нескольких метрах от венгерского премьера, фон дер Ляйен остро раскритиковала позицию Орбана относительно Украины, сравнив российско-украинскую войну с борьбой венгров за свободу 1956 года, которые восстали против советского угнетения, но в конце концов потерпели поражение от Красной армии.

"Есть еще некоторые, кто обвиняет в этой войне не жажду Путина к власти, а жажду Украины к свободе. Поэтому я хочу их спросить: обвинили бы они когда-нибудь венгров в советском вторжении в 1956 году?", - сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что "нет ни одного европейского языка, где мир был бы синонимом капитуляции, а суверенитет - синонимом оккупации".

Фон дер Ляен также

России", - подчеркнула она.