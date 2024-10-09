Глава Еврокомиссии жестко прошлась по Орбану с трибуны Европарламента

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Также обвинила его в исторической неспособности поддержать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Глава Еврокомиссии выступила в Европейском парламенте после Орбана, который в своей речи о приоритетах председательства Венгрии в Совете ЕС практически не упоминал об Украине.
Стоя в нескольких метрах от венгерского премьера, фон дер Ляйен остро раскритиковала позицию Орбана относительно Украины, сравнив российско-украинскую войну с борьбой венгров за свободу 1956 года, которые восстали против советского угнетения, но в конце концов потерпели поражение от Красной армии.
"Есть еще некоторые, кто обвиняет в этой войне не жажду Путина к власти, а жажду Украины к свободе. Поэтому я хочу их спросить: обвинили бы они когда-нибудь венгров в советском вторжении в 1956 году?", - сказала глава Еврокомиссии.
Она отметила, что "нет ни одного европейского языка, где мир был бы синонимом капитуляции, а суверенитет - синонимом оккупации".
Фон дер Ляен также
России", - подчеркнула она.
Премьера Венгрии Виктора Орбана уже длительное время критикуют лидеры стран ЕС из-за подогрева интересов России, антизападной риторики с кремлевскими тезисами и блокирования помощи Украине от Евросоюза.
Так, в МИДе Польши даже предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, летом в Евросоюзе решили перенести встречи глав МИД и Минобороны стран блока из Будапешта в Брюссель из-за позиции Орбана и его "мирного" тура.
Тогда он, находясь в Киеве, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивление вторжению РФ, сложить оружие и согласится на "мирные переговоры". А потом Орбан отправился к Путину в Москву.
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