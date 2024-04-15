Глава Єврокомісії застерігає від впливу Росії на європейські вибори
За два місяці до європейських виборів глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від впливу на них Росії. Це стосується і місцевих виборів у трьох східних землях Німеччини - Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.
Вона заявила, що одночасно з агресивною війною Росії в Україні в ЄС відзначається зростання антиєвропейської активності проросійських прихильників російського диктатора Володимира Путіна, таких як AfD у Німеччині.
"Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції", - заявила фон дер Ляєн.
У зв'язку з цим вона закликала всіх громадян ЄС скористатися своїм демократичним правом проголосувати на європейських виборах 9 червня і зміцнити політичний центр.
"Ми вступаємо в період, коли ми повинні відстоювати нашу демократію і нашу Європу", - попередила фон дер Ляєн.
Рік виборів
У 2024 році вперше в історії вибори відбудуться більш ніж у 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати, як мінімум, частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.
Зокрема, нещодавно у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо і прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідала, хто здобув перемогу.
Детальніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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