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Глава Єврокомісії застерігає від впливу Росії на європейські вибори

Понеділок 15 квітня 2024 08:24
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Глава Єврокомісії застерігає від впливу Росії на європейські вибори Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За два місяці до європейських виборів глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від впливу на них Росії. Це стосується і місцевих виборів у трьох східних землях Німеччини - Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

Вона заявила, що одночасно з агресивною війною Росії в Україні в ЄС відзначається зростання антиєвропейської активності проросійських прихильників російського диктатора Володимира Путіна, таких як AfD у Німеччині.

"Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції", - заявила фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим вона закликала всіх громадян ЄС скористатися своїм демократичним правом проголосувати на європейських виборах 9 червня і зміцнити політичний центр.

"Ми вступаємо в період, коли ми повинні відстоювати нашу демократію і нашу Європу", - попередила фон дер Ляєн.

Рік виборів

У 2024 році вперше в історії вибори відбудуться більш ніж у 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати, як мінімум, частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.

Зокрема, нещодавно у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо і прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідала, хто здобув перемогу.

Детальніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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