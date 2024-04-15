Глава Еврокомиссии предостерегает от влияния России на европейские выборы
За два месяца до европейских выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от влияния на них России. Это касается и местных выборов в трех восточных землях Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.
Она заявила, что одновременно с агрессивной войной России в Украине в ЕС отмечается рост антиевропейской активности пророссийских сторонников российского диктатора Владимира Путина, таких как AfD в Германии.
"Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, путем процесса дезинтеграции", - заявила фон дер Ляйен.
В связи с этим она призвала всех граждан ЕС воспользоваться своим демократическим правом проголосовать на европейских выборах 9 июня и укрепить политический центр.
"Мы вступаем в период, когда мы должны отстаивать нашу демократию и нашу Европу", - предупредила фон дер Ляйен.
Год выборов
В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.
В частности, недавно в Словакии прошли выборы президента. За должность состязались союзник антиукраинского премьера Роберта Фицо и прозападный экс-министр иностранных дел. РБК-Украина рассказывало, кто одержал победу.
Подробнее о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.
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