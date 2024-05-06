Глава Еврокомиссии призвала Си Цзиньпина повлиять на ядерные амбиции России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и ее ядерные амбиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

По словам фон дер Ляйен, Китай также должен продолжать свои усилия по "предотвращению поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя". Это, отметила глава Еврокомиссии, также важно для отношений между ЕС и Китаем.

"Я уверена, что президент Си будет продолжать делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз", - добавила она.

Она отметила, что Си сыграл важную роль в "деэскалации безответственных ядерных угроз России".

Ядерные угрозы России

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно прибегал к угрозам Запада ядерным оружием. Например, в своей речи перед Федеральным собранием он заявил о "полной готовности" своих ядерных сил и пожаловался на вовлечение в войну союзников Украины.

Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к словам диктатора следует относиться серьезно и готовиться к плохому сценарию.

В то же время заместитель генсека НАТО Мирча Джоан отметил, что регулярные ядерные угрозы России следует воспринимать как психологическую, а не реальную угрозу.

При этом 6 мая Путин поручил Минобороны РФ провести учения с тактическим ядерным оружием.

Какая на самом деле цель России и есть ли риск ядерной эскалации - читайте в материале РБК-Украина.

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