Глава Еврокомиссии призвала Си Цзиньпина повлиять на ядерные амбиции России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и ее ядерные амбиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Она отметила, что Си сыграл важную роль в "деэскалации безответственных ядерных угроз России".
"Я уверена, что президент Си будет продолжать делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз", - добавила она.
По словам фон дер Ляйен, Китай также должен продолжать свои усилия по "предотвращению поставок в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя". Это, отметила глава Еврокомиссии, также важно для отношений между ЕС и Китаем.
Ядерные угрозы России
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно прибегал к угрозам Запада ядерным оружием. Например, в своей речи перед Федеральным собранием он заявил о "полной готовности" своих ядерных сил и пожаловался на вовлечение в войну союзников Украины.
Между тем, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что к словам диктатора следует относиться серьезно и готовиться к плохому сценарию.
В то же время заместитель генсека НАТО Мирча Джоан отметил, что регулярные ядерные угрозы России следует воспринимать как психологическую, а не реальную угрозу.
При этом 6 мая Путин поручил Минобороны РФ провести учения с тактическим ядерным оружием.
Какая на самом деле цель России и есть ли риск ядерной эскалации - читайте в материале РБК-Украина.
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