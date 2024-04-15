Глава Єврокомісії закликала Конгрес США схвалити допомогу Україні

"У Європі нам неодноразово вдавалося домовитися про нові заходи підтримки України, хоча часом це було непросто. Якщо все скласти, то на сьогоднішній день ми маємо майже тризначну мільярдну суму у вигляді цивільної та військової допомоги", - заявила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що Україна заслуговує на підтримку з боку всіх вільних країн світу.

"Зараз я звертаюся до Палати представників Конгресу США з недвозначним закликом також дати собі поштовх і нарешті ухвалити пакет допомоги Україні, який застопорився вже кілька місяців тому", - заявила вона.