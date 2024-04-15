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Глава Еврокомиссии призвала Конгресс США одобрить помощь Украине

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В связи с участившимися нападениями России на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США наконец предоставить пакет помощи Киеву, который "тормозится" уже несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"В Европе нам неоднократно удавалось договориться о новых мерах поддержки Украины, хотя порой это было непросто. Если все сложить, то на сегодняшний день мы имеем почти трехзначную миллиардную сумму в виде гражданской и военной помощи", - заявила она. 

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что  Украина заслуживает поддержки со стороны всех свободных стран мира. 

"Сейчас я обращаюсь к Палате представителей Конгресса США с недвусмысленным призывом также дать себе толчок и наконец-то принять пакет помощи Украине, который застопорился уже несколько месяцев назад", - заявила она. 

 

Помощь Украине от США

В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд долларов.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

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