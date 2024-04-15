Глава Єврокомісії закликала Конгрес США схвалити допомогу Україні
У зв'язку з почастішанням нападів Росії на Україну глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Конгрес США нарешті надати пакет допомоги Києву, який "гальмується" вже кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.
"У Європі нам неодноразово вдавалося домовитися про нові заходи підтримки України, хоча часом це було непросто. Якщо все скласти, то на сьогоднішній день ми маємо майже тризначну мільярдну суму у вигляді цивільної та військової допомоги", - заявила вона.
Глава Єврокомісії підкреслила, що Україна заслуговує на підтримку з боку всіх вільних країн світу.
"Зараз я звертаюся до Палати представників Конгресу США з недвозначним закликом також дати собі поштовх і нарешті ухвалити пакет допомоги Україні, який застопорився вже кілька місяців тому", - заявила вона.
Допомога Україні від США
У США закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення в питанні відбулося в лютому, коли Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.
На Україну в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.
Однак Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроєкт на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.
Днями Трамп після зустрічі із Джонсоном заявив, що не проти американської допомоги Україні. Але, за його словами, вона не має бути "подарунком". Таким чином, Трамп підтримав ідею допомоги Україні в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.