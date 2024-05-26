Глава Еврокомиссии призвала ЕС готовиться к возможной войне и вкладывать деньги в оружие

Европейский союз должен готовиться к возможной войне и инвестировать в оборону. Укрепление обороноспособности может также улучшить экономику и самого ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует DW .

"Тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Фон дер Ляйен отметила важность продолжать поддержку Украины в условиях войны, а также укреплять обороноспособность Европейского союза. По ее мнению, следует больше инвестировать в оборону, если Европа хочет сохранить мир на континенте.

Политик также заявила о гибридных атаках России. Речь шла о провокациях на границе в Балтийском море, использовании мигрантов как рычагов влияния и попытках расколоть европейцев в соцсетях.

По словам президент Еврокомиссии, укрепление обороны ЕС также может положительно повлиять на экономику. В качестве примера она назвала инициативу Польши и Греции по созданию общей системы ПВО.

"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", - объяснила Урсула фон дер Ляйен.