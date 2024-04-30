Глава Єврокомісії не виключає, що TikTok можуть заборонити на території ЄС

Про це вона заявила під час дебатів, що відбулися в Маастрихті, в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року.

"Вона не виключена", - сказала фон дер Ляєн, після того як модератор послався на Сполучені Штати, де TikTok перебуває під національною забороною, якщо не буде продано його власником, компанією ByteDance.

Вона зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила глава Єврокомісії.