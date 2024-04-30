Глава Еврокомиссии не исключает, что TikTok могут запретить на территории ЕС

Об этом она заявила во время дебатов, состоявшихся в Маастрихте, в которых участвовали ведущие кандидаты от партий на выборах 2024 года.

"Он не исключен", - сказала фон дер Ляйен, после того как модератор сослался на Соединенные Штаты, где TikTok находится под национальным запретом, если не будет продан его владельцем, компанией ByteDance.

Она отметила, что Еврокомиссия была "самым первым учреждением в мире, запретившим TikTok на наших корпоративных телефонах".

"Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok", - заявила глава Еврокомиссии.