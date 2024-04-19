Глава Єврокомісії відвідала закритий кордон Фінляндії та Росії

Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо побували у прикордонному місті Лаппеенранта. Глава Єврокомісії та глава уряду Фінляндії на гелікоптері глянули кордон з Росією.

Після цього політики дали спільну пресконференцію. Глава Єврокомісії наголосила, що країнам ЄС є чому повчитися у Фінляндії.

"Я вже казала про це багато разів і скажу знову: ми маємо бути більше "фінами", коли йдеться про безпеку. Ми можемо багато дізнатися про готовність Фінляндії на всіх рівнях суспільства. Це допомагає швидко реагувати на різні кризи", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Росія почала подібну гібридну операцію проти Фінляндії, яку раніше бачили на кордонах Білорусі, Латвії, Литви та Польщі. На її думку, це немає нічого спільного з імміграцією, а скоріше з використанням мігрантів як інструменту.

"Зараз Путін поклав око на Фінляндію. Це, безумовно, завдяки вашій потужній підтримці України та вступу до НАТО. Ви рішуче діяли проти цієї загрози", - додала глава Єврокомісії.