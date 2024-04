Глава Еврокомиссии посетила закрытую границу Финляндии и России

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо побывали в приграничном городе Лаппеенранта. Глава Еврокомиссии и глава правительства Финляндии на вертолете осмотрели границу с Россией.

Россия's hybrid attacks are no just про Finland's security.



Это обоснование безопасности государства.



This is why I was here today.



Для того, чтобы Европа расположиться к своей стороне.



Для того, чтобы Европа расположиться к своей стороне.

Для безопасности borders и для поддержки border regions.