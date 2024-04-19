Глава Еврокомиссии посетила закрытую границу Финляндии и России

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо побывали в приграничном городе Лаппеенранта. Глава Еврокомиссии и глава правительства Финляндии на вертолете осмотрели границу с Россией.

Россия's hybrid attacks are no just про Finland's security.



Это обоснование безопасности государства.



This is why I was here today.



Для того, чтобы Европа расположиться к своей стороне.



Для безопасности borders и для поддержки border regions. pic.twitter.com/Az7uy2gTAV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024

После этого политики дали совместную пресс-конференцию. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что странам ЕС есть чему поучиться у Финляндии.

"Я уже говорила об этом много раз и скажу снова: мы должны быть больше "финнами", когда речь идет о безопасности. Мы можем много узнать о готовности Финляндии на всех уровнях общества. Это помогает быстро реагировать на разные кризисы", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Россия начала подобную гибридную операцию против Финляндии, которую раньше видели на границах Беларуси, Латвии, Литвы и Польши. По ее мнению, это не имеет ничего общего с иммиграцией, а скорее с использованием мигрантов в качестве инструмента.

"Сейчас Путин положил глаз на Финляндию. Это безусловно благодаря вашей мощной поддержке Украины и вступлению в НАТО. Вы решительно действовали против этой угрозы", - добавила глава Еврокомиссии.