Глава Єврокомісії відвідала закритий кордон Фінляндії та Росії

Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо побували у прикордонному місті Лаппеенранта. Глава Єврокомісії та глава уряду Фінляндії на гелікоптері глянули кордон з Росією.

Russia’s hybrid attacks are not just about Finland's security.



This is about the security of the entire EU.



This is why I was here today.



To tell you that Europe stands by your side.



For the security of the borders and to support the border regions. pic.twitter.com/Az7uy2gTAV