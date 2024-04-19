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Глава Еврокомиссии посетила закрытую границу Финляндии и России

Лаппеенранто, Пятница 19 апреля 2024 12:49
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Глава Еврокомиссии посетила закрытую границу Финляндии и России Фото: Петтери Орпо и Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Финляндию и побывала на границе с Россией. Граница между странами остается закрытой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в Twitter (X) и Yle.

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо побывали в приграничном городе Лаппеенранта. Глава Еврокомиссии и глава правительства Финляндии на вертолете осмотрели границу с Россией.

После этого политики дали совместную пресс-конференцию. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что странам ЕС есть чему поучиться у Финляндии.

"Я уже говорила об этом много раз и скажу снова: мы должны быть больше "финнами", когда речь идет о безопасности. Мы можем много узнать о готовности Финляндии на всех уровнях общества. Это помогает быстро реагировать на разные кризисы", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Россия начала подобную гибридную операцию против Финляндии, которую раньше видели на границах Беларуси, Латвии, Литвы и Польши. По ее мнению, это не имеет ничего общего с иммиграцией, а скорее с использованием мигрантов в качестве инструмента.

"Сейчас Путин положил глаз на Финляндию. Это безусловно благодаря вашей мощной поддержке Украины и вступлению в НАТО. Вы решительно действовали против этой угрозы", - добавила глава Еврокомиссии.

Закрытие границы Финляндии с РФ

Напомним, еще в ноябре 2023 года власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

В настоящее время власти Финляндии заявляют, что не видят возможности для открытия границы с Россией.

Добавим, что Финляндия присоединилась к НАТО после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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