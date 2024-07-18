Глава Єврокомісії просить подати кандидатів чоловічої та жіночої статі для посад в ЄК
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн найближчими тижнями звернеться до лідерів Європейського союзу з проханням висунути кандидатів на посади в ЄК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Як і минулого разу, я напишу листа і попрошу запропонувати чоловіка і жінку як кандидатів. Єдиний виняток, як і минулого разу, якщо чинний комісар залишається на своїй посаді," - заявила вона.
Фон дер Ляйєн наголосила, що прагнутиме до рівного розподілу чоловіків і жінок за столом колегії.
Переобрання фон дер Ляйєн
18 липня Європарламент переобрав Урсулу фон дер Ляйєн президентом Єврокомісії на другий термін.
З початку повномасштабного вторгнення Урсула фон дер Ляйєн активно підтримує Україну і неодноразово відвідувала Київ. У ході передвиборчої кампанії вона виступала за збільшення видатків на оборону і не відкидала можливості нової війни.
Фон дер Ляйєн заявила про свій намір створити Європейський оборонний союз протягом наступного терміну головування у Єврокомісії.
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