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Глава Єврокомісії просить подати кандидатів чоловічої та жіночої статі для посад в ЄК

Четвер 18 липня 2024 16:48
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Глава Єврокомісії просить подати кандидатів чоловічої та жіночої статі для посад в ЄК Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн найближчими тижнями звернеться до лідерів Європейського союзу з проханням висунути кандидатів на посади в ЄК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Як і минулого разу, я напишу листа і попрошу запропонувати чоловіка і жінку як кандидатів. Єдиний виняток, як і минулого разу, якщо чинний комісар залишається на своїй посаді," - заявила вона.

Фон дер Ляйєн наголосила, що прагнутиме до рівного розподілу чоловіків і жінок за столом колегії.

Переобрання фон дер Ляйєн

18 липня Європарламент переобрав Урсулу фон дер Ляйєн президентом Єврокомісії на другий термін.

З початку повномасштабного вторгнення Урсула фон дер Ляйєн активно підтримує Україну і неодноразово відвідувала Київ. У ході передвиборчої кампанії вона виступала за збільшення видатків на оборону і не відкидала можливості нової війни.

Фон дер Ляйєн заявила про свій намір створити Європейський оборонний союз протягом наступного терміну головування у Єврокомісії.

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Єврокомісія Урсула фон дер Ляйєн
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