Глава Еврокомиссии просит представить кандидатов мужского и женского пола для должностей в ЕК

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие недели обратится к лидерам Европейского союза с просьбой выдвинуть кандидатов на должности в ЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Как и в прошлый раз, я напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, если действующий комиссар остается на своем посту," - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что будет стремиться к равному распределению мужчин и женщин за столом коллегии.