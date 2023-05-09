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Глава Єврокомісії приїхала до Києва у День Європи

Фото: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Вона перебуватиме у столиці України у День Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії у Twitter.

Урсула фон дер Ляйєн виклала фотографію прибуття на залізничний вокзал у Києві.

"Приємно знову опинитися в Києві, де цінності, якими ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке слушне місце для святкування дня Європи", - написала вона.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що у День Європи, 9 травня, відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, "щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переніс на 9 травня День Європи, який раніше відзначався у третю суботу травня. Таким чином, цього року Україна вперше відзначає цей день разом із країнами ЄС.

Зеленський пропонує перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня.

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