Глава Еврокомиссии приехала в Киев в День Европы

Урсула фон дер Ляйен выложила фотографию прибытия на железнодорожный вокзал в Киеве.

"Приятно снова оказаться в Киеве, где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы", - написала она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что в День Европы, 9 мая, посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес на 9 мая День Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая. Таким образом, в этом году Украина впервые отмечает этот день вместе со странами ЕС.

При этом Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.