Глава Єврокомісії назвала дату конфіскації 1,5 млрд євро доходів від російських активів

Сума 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде доступна в липні. Гроші буде використано для допомоги Україні.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на конференції з відновлення України у Берліні.

"Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 млрд євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні", - сказала вона.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що 1,9 млрд євро надійде Україні цього місяця за програмою UkraineFacility.

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь.