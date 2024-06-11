Глава Еврокомиссии назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов

Сумма в 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будет доступна в июле. Деньги будут использованы для помощи Украине.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на конференции по восстановлению Украины в Берлине .

"Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 млрд евро от иммобилизованных российских активов станет доступен в июле", - сказала она

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что 1,9 млрд евро поступит Украине в этом месяце по программе UkraineFacility.

Напомним 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставки Украине вооружений.