Глава Еврокомиссии назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов
Сумма в 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будет доступна в июле. Деньги будут использованы для помощи Украине.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
"Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 млрд евро от иммобилизованных российских активов станет доступен в июле", - сказала она
Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что 1,9 млрд евро поступит Украине в этом месяце по программе UkraineFacility.
Напомним 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставки Украине вооружений.
Вопрос использования активов РФ для поддержки Украины будет рассмотрен на саммите G7 в Италии. Обсуждается идея выделения Украине кредита в 50 млрд долларов под залог российских активов.