Глава ЕК отклонила приглашение в Украину, ее обвинили в нарушении протокола, - Politico

Сообщается, что фон дер Ляйен нарушила протокол, потребовав от главы своего кабинета Бьорна Зайберта ответа на официальное приглашение Зеленского. Зайберт отправил ответ под собственной подписью, чтобы отклонить приглашение и выразить сожаление, а не от имени президента Еврокомиссии, как это принято в протоколе.

Издание пишет, что отказ фон дер Ляйен от визита в Украину вызывают сомнения насчет ее решимости поддержать Киев на фоне стягивания российских войск. Кроме того, удивление вызывала и причина - якобы слишком загруженная повестка дня. Politico отмечает, что мероприятия в Киеве запланированы на 23 и 24 августа, а в это время, как правило, Брюссель и институты ЕС находятся на летних каникулах.

"К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение из-за особенно напряженной повестки дня в рассматриваемые дни. Заранее благодарю за понимание", - написал Зайберт в письме от 7 апреля.

При этом официальный представитель комиссии Эрик Мамер отказался комментировать письмо.