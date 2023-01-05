Глава "Енергоатому" вважає за можливий військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Глава "Енергоатому" Петро Котін заявив, що вірогіднішим сценарієм, ніж створення безпечної зони навколо ЗАЕС, є повернення станції під контроль українських військових.

Він зазначив, що ідея МАГАТЕ щодо створення периметра безпеки навколо станції провалилася.

"Ми не думаємо, що це реально. Вже новий рік, а зону так і не створили", - наголосив Котін.

За його словами, якщо ЗСУ вдасться прорвати російські позиції і захопити Мелітополь, розташований більш ніж за 100 кілометрів на південь від атомної станції, "єдиний варіант для окупантів - залишити її".

"Ми сподіваємось на українські Збройні сили", - підкреслив глава "Енергоатому".