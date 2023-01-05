Глава "Енергоатому" вважає за можливий військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Україна повинна будь-якою ціною повернути контроль над захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією. Не виключено, що це зроблять українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Глава "Енергоатому" Петро Котін заявив, що вірогіднішим сценарієм, ніж створення безпечної зони навколо ЗАЕС, є повернення станції під контроль українських військових.
Він зазначив, що ідея МАГАТЕ щодо створення периметра безпеки навколо станції провалилася.
"Ми не думаємо, що це реально. Вже новий рік, а зону так і не створили", - наголосив Котін.
За його словами, якщо ЗСУ вдасться прорвати російські позиції і захопити Мелітополь, розташований більш ніж за 100 кілометрів на південь від атомної станції, "єдиний варіант для окупантів - залишити її".
"Ми сподіваємось на українські Збройні сили", - підкреслив глава "Енергоатому".
Нагадаємо, раніше Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй із проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції навіть без згоди з Росією.
Що відбувається на ЗАЕС - РБК-Україна на умовах анонімності розповів її співробітник.
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