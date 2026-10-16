Глава ЄК запропонувала створити "стратегічні запаси" газу в Євросоюзі, - Politico

Як пише видання, запаси газу в існуючих європейських сховищах, які зазвичай поповнюються протягом року комерційними компаніями, а цього року перебувають на рекордно низькому рівні через війну в Ірані. В результаті ці підірвало ринкові стимули до поповнення запасів і блок виявився непідготовленим до зими.

Хоча дипломатичним представникам поки не було ясно, яку форму набуде ідея створення резерву, але один високопосадовець ЄС охарактеризував її як довгостроковий захід для пом'якшення наслідків майбутніх ризиків для постачання, як це вже робиться щодо нафти та нафтопродуктів.

Документи з детальним описом планів на листопад щодо перегляду системи безпеки газопостачання ЄС, з якими POLITICO ознайомилося раніше цього року, передбачають заходи щодо стимулювання компаній до більш ефективного управління кризовими ситуаціями.

Однак документи не мають прямої підтримки створення стратегічних запасів, які уряди мали б поповнювати до встановленого рівня для компенсації дефіциту поставок незалежно від ситуації на ринку.

При цьому два дипломати сказали виданню, що окрема пропозиція Єврокомісії щодо створення загальноєвропейського механізму для спільних закупівель енергоресурсів не викликала ентузіазму у лідерів ЄС.