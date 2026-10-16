Глава ЕК предложила создать "стратегические запасы" газа в Евросоюзе, - Politico

Как пишет издание, запасы газа в существующих европейских хранилищах, которые обычно пополняются в течение года коммерческими компаниями, а в этом году находятся на рекордно низком уровне из-за войны в Иране. В результате эти подорвало рыночные стимулы к пополнению запасов, и блок оказался неподготовленным к зиме.

Хотя дипломатическим представителям пока не было ясно, какую форму примет идея создания резерва, но один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал ее как долгосрочную меру по смягчению последствий будущих рисков для поставок, как это уже делается в отношении нефти и нефтепродуктов

Документы с подробным описанием планов на ноябрь по пересмотру системы безопасности газоснабжения ЕС, с которыми POLITICO ознакомилось ранее в этом году, предусматривают меры по стимулированию компаний к более эффективному управлению кризисными ситуациями.

Однако в документах не содержится прямой поддержки создания стратегических запасов, которые правительства должны были бы пополнять до установленного уровня для компенсации дефицита поставок независимо от ситуации на рынке.

При этом два дипломата сказали изданию, что отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для совместных закупок энергоресурсов не вызвало энтузиазма у лидеров ЕС.