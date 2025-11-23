Президент Єврокомісії назвала три ключові принципи мирного плану щодо України

Вона наголосила, що будь-яке реалістичне та стале мирне рішення має "передусім зупинити вбивства й завершити війну, не закладаючи підґрунтя для нового конфлікту".

Глава Єврокомісії зазначила, що країни вже погодили ключові принципи та "основні елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру й суверенітету України".

Перша позиція, за її словами, полягає в тому, що "кордони не можуть змінюватися силою".

"По-друге, як суверенна держава, не може бути обмежень щодо збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку", - заявила глава Єврокомісії.

Третім пунктом фон дер Ляєн назвала необхідність того, щоб "центральна роль Європейського Союзу в гарантуванні миру для України була повністю відображена".

Вона підкреслила, що Україна має право самостійно обирати свій шлях, і "вона обрала європейську долю".