Президент Еврокомиссии назвала три ключевых принципа мирного плана по Украине

Она подчеркнула, что любое реалистичное и устойчивое мирное решение должно "прежде всего остановить убийства и завершить войну, не закладывая основу для нового конфликта".

Глава Еврокомиссии отметила, что страны уже согласовали ключевые принципы и "основные элементы, необходимые для справедливого и длительного мира и суверенитета Украины".

Первая позиция, по ее словам, заключается в том, что "границы не могут меняться силой".

"Во-вторых, как суверенное государство, не может быть ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой к будущим нападениям и тем самым подорвут европейскую безопасность", - заявила глава Еврокомиссии.

Третьим пунктом фон дер Ляйен назвала необходимость того, чтобы "центральная роль Европейского Союза в гарантировании мира для Украины была полностью отражена".

Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и "она выбрала европейскую судьбу".