Президент Еврокомиссии назвала три ключевых принципа мирного плана по Украине

Границы Украины не могут меняться силой, а ее армию нельзя искусственно сокращать.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Она подчеркнула, что любое реалистичное и устойчивое мирное решение должно "прежде всего остановить убийства и завершить войну, не закладывая основу для нового конфликта".
Глава Еврокомиссии отметила, что страны уже согласовали ключевые принципы и "основные элементы, необходимые для справедливого и длительного мира и суверенитета Украины".
Первая позиция, по ее словам, заключается в том, что "границы не могут меняться силой".
"Во-вторых, как суверенное государство, не может быть ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают страну уязвимой к будущим нападениям и тем самым подорвут европейскую безопасность", - заявила глава Еврокомиссии.
Третьим пунктом фон дер Ляйен назвала необходимость того, чтобы "центральная роль Европейского Союза в гарантировании мира для Украины была полностью отражена".
Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и "она выбрала европейскую судьбу".
США обнародовали план из 28 пунктов для завершения войны, разработанный при участии российской стороны. Документ требует от Украины передать под контроль РФ восточные и части южных областей, сократить армию и отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп установил дедлайн для согласия до 27 ноября, угрожая в случае отказа прекратить военную поддержку, хотя и отметил, что текст соглашения еще может меняться.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию сложным выбором между национальным достоинством и сохранением союзника. Он будет отстаивать интересы государства на переговорах в Женеве 23 ноября.
В то же время лидеры ЕС подготовили контрпредложения, которые не предусматривают ограничений для ВСУ и возвращают Киеву стратегические объекты.