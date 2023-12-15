ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава ЄК про 50 млрд євро для України: працюємо над альтернативою, якщо підтримка буде неможливою

П'ятниця 15 грудня 2023 17:26
UA EN RU
Глава ЄК про 50 млрд євро для України: працюємо над альтернативою, якщо підтримка буде неможливою Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія працює над потенційними альтернативами, у разі якщо не буде одностайної підтримки ЄС щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона наголосила, що ЄС дуже старанно працює над тим, щоб досягти результату, коли буде досягнуто згоди 27 країн-членів.

"Але я думаю, що зараз також необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб мати оперативне рішення на випадок, якщо згода 27 країн - тобто одностайність - буде неможливою", - додала фон дер Ляєн.

Допомога Україні від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який пов'язаний із тісними зв'язками з Кремлем, наклав вето.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також зажадала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд. євро, призначених для Будапешта. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів в Угорщині потрібно виконати певні умови.

Крім того, лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.

У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

У свою чергу, прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що фінансування ЄС продовжить надходити в Україну, незважаючи на рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Евросоюз Допомога Україні Війна Росії проти України Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет