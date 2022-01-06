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Глава ДТЭК считает, что Украина может самостоятельно обеспечить себя газом

Автор: Наталия Гурковская

Украина имеет все возможности самостоятельно обеспечивать себя природным газом собственной добычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, - считает Максим Тимченко, генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК. - Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, - успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".

По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.

Напомним, в 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране.

ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры.

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ДТЭК