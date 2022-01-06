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Голова ДТЕК вважає, що Україна може самостійно забезпечити себе газом

Автор: Наталія Гурковська

Україна має всі можливості самостійно забезпечувати себе природним газом власного видобутку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

"Є всі підстави вважати, що Україна може стати самодостатньою і з електроенергії, і з газу, - вважає Максим Тимченко, генеральний директор української енергетичної компанії ДТЕК. - По-перше, проведено ринкову реформу та лібералізацію ринку. По-друге, - успішно йде синхронізація української енергосистеми з європейською та, по-третє, є успіхи у так званій декарбонізації енергетики. Бізнес активно інвестує у відновлювані та "зелені" джерела енергії: сонячну, біоенергетику, нове покоління ядерної енергетики, водневі технології".

За словами Тимченка, Україна має унікальну можливість стати лідером у Східній Європі з декарбонізації економіки.

Нагадаємо, 2021 року компанія ДТЕК збільшила видобуток природного газу до 2 млрд м3, що стало рекордом для приватного газовидобутку в країні.

ДТЕК інвестувала понад 10 млрд грн у розробку газових родовищ та будівництво газової інфраструктури.

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ДТЕК