Глава дипломатії ЄС назвала можливий візит Путіна в Угорщину "неприємним"

Брюсселю неприємно бачити в європейській столиці людину, на арешт якої видано орден Міжнародного кримінального суду.
Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Каллас зазначила, що вітає зусилля Вашингтона щодо досягнення миру, однак наголосила на важливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з Путіним.
"Америка має велику силу, щоб натиснути на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів. Якщо це станеться і Росія зупинить цю війну, звичайно, це добре", - сказала Каллас.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей, а Угорщина наразі перебуває в процесі виходу з цього суду.
"Що стосується Будапешта, ні, це не приємно... бачити, що людина, на яку видано ордер МКС, приїжджає в європейську країну", - додала Каллас. За її словами, залишається питання, "чи буде взагалі якийсь результат" від таких візитів.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що для Путіна немає місця в жодній європейській столиці.
"Єдине місце для Путіна в Європі - в Гаазі, перед трибуналом, а не в будь-якій із наших столиць", - зазначив він перед початком зустрічі міністрів.
Кая Каллас також заявила, що Європейський союз готується ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії.
За її словами, остаточне схвалення заходів очікується протягом тижня, але не в понеділок.
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним у Будапешті.
Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт на запитання, хто вибрав Будапешт як місце зустрічей, нахамила журналісту. "Це зробила твоя мама", - сказала вона.