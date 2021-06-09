Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал Александра Лукашенко диктатором. Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге.

В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".