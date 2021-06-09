Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал Александра Лукашенко диктатором. Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".
Напомним, КНУ имени Шевченко лишил Лукашенко звания почетного доктора.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Лукашенко выбором Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу дали возможность показать свой политический вес. Но он дискредитировал себя.
Также Кулеба заявил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет ответ на приглашение Александра Лукашенко боевиков "ЛНР" в Беларусь.