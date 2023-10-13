Глава Держдепу США розширив програму поїздки на Близький Схід: відвідає ще чотири країни

"Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль, Йорданію, Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет з 11 по 15 жовтня, де зустрінеться з високопоставленими представниками влади", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що держсекретар під час візиту підтвердить позицію США щодо рішучого засудження терористичних нападів на Ізраїль, а також солідарність із урядом та народом країни.

"Держсекретар долучатиме регіональних партнерів до зусиль, спрямованих на запобігання поширенню конфлікту, негайне та безпечне звільнення заручників та визначення механізму захисту цивільних осіб", - повідомили у прес-службі відомства.

Візит Блінкена до Ізраїлю.

Раніше 10 жовтня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль. При цьому точну дату поїздки не називали.

За словами очевидця, літак Ентоні Блінкена приземлився в Ізраїлі вранці 12 жовтня . Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також з президентом Палестини Махмудом Аббасом, "крок, який дехто вважатиме спірним".