Чиновник Харьковского горсовета отдыхает в Ницце во время войны. Мэр начал проверку

Колесник опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, указав геолокацию Ниццы. На одном фото мужчина на центральной площади города, а на другом рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого автомобиля составляет почти 4,7 миллиона гривен.

Мэр города уже отреагировал на произошедшее и поручил провести проверку и пообещал при подтверждении факта пребывания в Ницце уволить чиновника.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, на такую должность, которую она занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен" - заявил Терехов.