Чиновник Харківської міськради відпочиває у Ніцці під час війни. Мер розпочав перевірку

Колеснік опублікував фотографію на своїй сторінці у соціальних мережах, вказавши геолокацію Ніцци. На одному фото чоловік на центральній площі міста, а на іншому поруч із машиною Porsche з харківськими номерами. Вартість такого автомобіля складає майже 4,7 мільйона гривень.

Мер міста вже відреагував на подію та доручив провести перевірку та пообіцяв при підтвердженні факту перебування в Ніцці звільнити чиновника.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, він буде звільнений" - заявив Терехов.