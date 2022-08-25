RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чиновник Харківської міськради відпочиває у Ніцці під час війни. Мер розпочав перевірку

Фото: Очільник департаменту Харківської міськради відпочиває у Ніцці. Мер міста вже відреагував (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник департаменту земельних відносин Харківської міської ради Сергій Колеснік опублікував фото відпочинку з Ніцци у Франції. Міський голова Харкова Ігор Терехов розпочав перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "KHARKIV Today".

Колеснік опублікував фотографію на своїй сторінці у соціальних мережах, вказавши геолокацію Ніцци. На одному фото чоловік на центральній площі міста, а на іншому поруч із машиною Porsche з харківськими номерами. Вартість такого автомобіля складає майже 4,7 мільйона гривень.

Мер міста вже відреагував на подію та доручив провести перевірку та пообіцяв при підтвердженні факту перебування в Ніцці звільнити чиновника.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, він буде звільнений" - заявив Терехов.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало перевірку, як низка політиків змогла виїхати з України в Монако під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків